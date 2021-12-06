حادث سير أنهى حياته (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على طريق عام القلمون باتجاه بيروت، ما أدى الى وفاة الشاب "محمد دنهش" واصابة شخص آخر كان برفقته.

وعلى الفور حضرت فرق الصليب الأحمر اللبناني الى المكان ونقلت القتيل والجريح الى أحد مستشفيات المنطقة.