لبنان

حادث سير أنهى حياته (صور)

Lebanon 24
06-12-2021 | 06:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على طريق عام القلمون باتجاه بيروت، ما أدى الى وفاة الشاب "محمد دنهش" واصابة شخص آخر كان برفقته.
 
وعلى الفور حضرت فرق الصليب الأحمر اللبناني الى المكان ونقلت القتيل والجريح الى أحد مستشفيات المنطقة.
 
 
 
 
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