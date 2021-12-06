رئيس الجمهورية استقبل السفيرة زيادة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السفيرة كارولين زيادة وتمنى لها التوفيق بعد تعيينها في منصب الممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية الموقتة في كوسوفو.