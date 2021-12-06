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لبنان
رئيس الجمهورية استقبل السفيرة زيادة
Lebanon 24
06-12-2021
|
06:56
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السفيرة كارولين زيادة وتمنى لها التوفيق بعد تعيينها في منصب الممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية الموقتة في كوسوفو.
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ميشال عون
كارولين زيادة
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