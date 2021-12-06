لبنان

وزير البيئة التقى السفيرة الأميركية.. هذا ما تطرّق إليه البحث

Lebanon 24
06-12-2021 | 06:55
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التقى وزير البيئة ناصر ياسين، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وعرض معها قضايا بيئية تتعلق بالنفايات الصلبة والطاقة البديلة.
 
كذلك، تطرّق ياسين مع شيا إلى سبل التعاون في المبادرات ذات الصلة بالتغيّر المناخي اضافة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في المبادرات المُجتمعية. 
 
 
 
 
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