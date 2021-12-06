لبنان

"الرابطة المارونية": اقتراح قانون الكابيتال كونترول هو مشروع إفقار للشعب

Lebanon 24
06-12-2021 | 07:03
A-
A+
Doc-P-894071-637743965775233485.jpg
Doc-P-894071-637743965775233485.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت الرابطة المارونية بياناً، اليوم الإثنين، أشارت فيه إلى أنها "توقفت بقلق عند اقتراح قانون "الكابيتال كونترول"، مشيرة إلى أنّ "هذا الاقتراح يأتي متأخراً لأنه كان يجب أن يصدر في الأيام القليلة التي تلت اندلاع ثورة 17 تشرين الاول 2019".
وأضاف البيان: "عوضاً من أن يصدر القانون للحؤول دون تهريب الاموال الى خارج لبنان آنذاك، أقفلت المصارف أبوابها أمام المودعين لأسباب تبقى مجهولة حتى اليوم وجرت تحاويل مشبوهة الى الخارج بشكل يتعارض مع مبدأ التساوي بين المودعين".
واعتبرت الرابطة أنّ "اقتراح القانون يتعارض مع مُقدّمة الدستور التي كرّست حريّة نظام اقتصادي حرّ، كما أنه يتعارض مع المادة 15 من الدستور التي حمت الملكية الفردية".
وتابعت: "إن القانون بحصره السحوبات بالليرة اللبنانية مهما كانت عملة الحساب ، يُكرّس ويُشكّل اقتراح الـ Haircut على الودائع مصادرة وإساءة أمانة لهذه الودائع ويؤدي الى إفقار الشعب وحثّه على الهجرة من الوطن"، وسألت الرابطة: "هل يُعقل أن يُحرم اللّبناني من جنى عمره في حين أنّ النازح السوري يتقاضى مساعدات نقداً بالدولار؟".
ومع هذا، فقد أشارت الرابطة إلى أن "هذا الاقتراح يخدم المصارف حصراً بدليل أنّه نصَّ على وقف الدعاوى المقامة ضدها موضوع إلزام المصارف تحويل مبالغ الى الخارج".
وأردف البيان: "بناءً على ما تقدم ، ترى الرابطة المارونية في اقتراح القانون مشروع إفقار الشعب اللبناني عبر مصادرة أمواله. فبدلاً من اقتراح هذا القانون، كان على السلطة الحاكمة أن تعمل على استعادة الاموال المنهوبة والاموال التي هُرّبت بطريقة مشبوهة الى الخارج خلال فترة إقفال المصارف، ومحاكمة المسؤولين عنها".
وختم: "إنّ هذا الاقتراح ، إن تمّ تصديقه من قبل المجلس النيابي، سيكون المسمار الاخير في نعش دولة القانون والقضاء في لبنان. لذلك ، تدعو الرابطة المارونية نواب الامّة وخصوصاً النواب الموارنة الى التصويت ضد اقتراح هذا قانون الكابيتال كونترول إلتزاماً منهم بالوكالة التي منحها إيّاهم الشعب".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2021-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:53 | 2021-12-06
05:36 | 2021-12-06
10:06 | 2021-12-06
10:35 | 2021-12-06
10:22 | 2021-12-06
10:10 | 2021-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website