فرار من حاجز للجيش ومطاردة وضبط سيارة داخل مغارة... هذا ما جرى في رأس حربتا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 6 / 12 / 2021، ضبطت دورية من الجيش سيارة مسروقة نوع كيا سيراتو في مغارة في منطقة رأس حربتا، بعد عملية مطاردة للسيارة التي كان يقودها المواطن (د.ن)، الذي تمكن من الفرار بعدما اجتاز حاجز الجيش في المنطقة دون أن يمتثل لتوجيهات العسكريين.سُلمت السيارة المضبوطة إلى المرجع المختص وتتم المتابعة لتوقيف السارق.