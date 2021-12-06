لبنان

نقابة مستوردي المواد الغذائية تطالب بعدم شمول رفع الدولار الجمركي المواد الغذائية

Lebanon 24
06-12-2021 | 08:04
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أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان برئاسة هاني بحصلي بياناً اليوم، ناشدت فيه السلطة اللبنانية تجنب أي إجراء من شأنه زيادة الأعباء على المواطنين والحد من قدرتهم الإستهلاكية والشرائية لا سيما في ما خص المواد الغذائية.
 وفي هذا الإطار، شدّدت النقابة على ضرورة أن لا يشمل رفع الدولار الجمركي الجاري إعداده حالياَ المواد الغذائية لأن من شأن ذلك المسّ بأمن اللبنانيين الغذائي.
واشأرت الى ان "النقابة كانت قد ناقشت هذا الموضوع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقد كان متفهّماً ومتجاوباً لهذا المطلب، وعلى هذا الأساس تم تسليم مكتب رئيس الحكومة لائحة بالسلع الغذائية الأساسية للمواطنين التي يجب أن لا يشملها رفع الدولار الجمركي".
ونبّهت النقابة من أنّ "رفع الدولار الجمركي على السلع الغذائية سيؤدي حتماً الى زيادة أسعارها وتدني قدرة نحو 82 في المئة من المواطنين الذين باتوا تحت خط الفقر، على الحصول عليها، ما يعني حصول إنكشاف غذائي لهذه الشريحة الواسعة، خصوصاً مع عدم إنشاء شبكة أمان إجتماعي لا سيما إطلاق البطاقة التمويلية".
وختمت النقابة بيانها، مؤكدة إنها تعوّل على حكمة الرئيس ميقاتي وفريق عمله، لتجنب مثل هذا الإجراء الذي سيزيد من معاناة اللبنانيين، مشددة على ضرورة أن تأتي كل الإجرءات من ضمن سلة ورؤية متكاملة تأخذ بعين الإعتبار كل المتطلبات الاقتصادية والمالية والإجتماعية والمعيشية في آن.
 

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