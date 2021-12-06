لبنان

على حافة الطريق... رجل مسن يفارق الحياة (صورة)

Lebanon 24
06-12-2021 | 07:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على رجل كبير في السن بعد ان فارق الحياة على حافة أحد الشوارع في منطقة باب التبانة في طرابلس.
 
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باب التبانة

طرابلس

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