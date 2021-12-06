سرقا كابلات عائدة لشركة كهرباء زحلة ونفذا عدة عمليات سرقة في البقاع!

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، وبعد عمليات رصد وتعقّب، تمكّنت قوّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية في بلدتي سعدنايل وعلي النهري، من توقيف كل من:م. ح. (من مواليد عام 1984، لبناني) مطلوب للقضاء بجرم إطلاق نار من سلاح حربي على دورية عسكرية، وتهديد.ع. م. (من مواليد عام 1996، لبناني) مطلوب للقضاء بجرم سرقة.ع. م. (من مواليد عام 1980، لبناني) مطلوب للقضاء بجرم سرقة.باستماع الأخيرين، اعترفا بإقدامهما على سرقة كابلات عائدة لشركة كهرباء زحلة، وبقيامهما بعدة عمليات سرقة أخرى ضمن منطقة البقاع.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.