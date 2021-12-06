وفد فرنسي يزور الجامعة الأنطونية

في إطار الجولة التي قام بها في لبنان، لدراسة الواقع المسيحي في الشرق الأوسط، زار وفد من النواب الفرنسيين الجامعة الأنطونية، ضم النواب: السيدة ساندرا بويل، والسيدة أميليا لاكرفي، والسيد برنارد ديفليسيل، والمنسقة السيدة أوريلي بريلو. والتقى الأمين العام ونائب الرئيس للشؤون الإدارية في الجامعة الأنطونية الأب زياد معتوق، في حضور نائب رئيس الجامعة لشؤون التنمية البشرية المتكاملة الأب جان علم، والبروفسور نداء أبو مراد، الدكتورة دلال مكرزل، والبروفسور روني درزي.

وحضرت خلال اللقاء ملفات تربوية عدة لا سيما منها القضايا المتعلقة بالتعليم العالي في ظل الأزمة الراهنة، ورسالة الرهبنة الأنطونية في هذا الإطار، إن على المستوى الوطني أوالإقليمي. الى ذلك تم التطرق خلال الزيارة الى الوجود المسيحي في لبنان وفي الشرق، على المستوى الإجتماعي والسياسي، من خلال دور المسيحيين الفعال في المجتمع، نظرًا للتعدّدية الثقافية التي يمتاز بها المجتمع اللبناني، والنظام السياسي القائم على التوافق والديمقراطية.