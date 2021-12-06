لبنان

اطلاق نار كثيف في منطقة القبة

Lebanon 24
06-12-2021 | 08:47
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن سماع رشقات نارية كثيفة في محيط منطقة القبة وضواحيها تبين انها ناتجة عن مناسبة اجتماعية.
 
 
 
 
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