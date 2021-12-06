لبنان

جنبلاط يتحدث عن "استعادة لبنان من المحور الايراني"... وهذا ما قاله عن التمديد لعون

Lebanon 24
06-12-2021 | 09:22
A-
A+
Doc-P-894119-637744050994234192.jpg
Doc-P-894119-637744050994234192.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أشار رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط إلى أن "الطائف تضمّن بنداً لالغاء الطائفية السياسية لكنه لم يُنفّذ، واليوم أكثر من أي وقت مضى ندخل في لبنان آخر، حيث يُصادر القرار اللبناني من قبل حزب يمتد من هنا إلى الجمهورية الإسلامية، وفي الوقت نفسه هناك الأزمة الاقتصادية".
 
وأكّد جنبلاط في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية أن "المطلوب نظام سياسي جديد يخرج من نظام انتخابي جديد، لأن النظام الحالي هو نظام محاصصة كما المطلوب تغيير بنية الاقتصاد".
 
وقال: "إذا منحت مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية انعقاد الحكومة من أجل القيام بالاصلاحات البديهية واقرار البطاقة التمويلية تكون "معجزة".
 
ورأى جنبلاط أن "استعادة لبنان من المحور الايراني يحتاج إلى ظروف دولية تسمح للبلد بأن يكون موجوداً".
 
ولفت إلى أن "دستوريا، لا يمكن لرئيس الجمهورية ميشال عون التمديد، وهذا الأمر مخالف للدستور ويجب أن يسلّم".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2021-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:53 | 2021-12-06
05:36 | 2021-12-06
10:06 | 2021-12-06
10:35 | 2021-12-06
10:22 | 2021-12-06
10:10 | 2021-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website