الجيش يداهم مطلوبين في بلدة بريتال

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن مداهمة قوة من الجيش منازل كل من المطلوبين "ب. ط"و"ح.إ" في بلدة بريتال ولم تتمكن من توقيفهم بسبب فرارهم الى جهة مجهولة.