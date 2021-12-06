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لبنان
الجيش يداهم مطلوبين في بلدة بريتال
Lebanon 24
06-12-2021
|
09:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن مداهمة قوة من الجيش منازل كل من المطلوبين "ب. ط"و"ح.إ" في بلدة بريتال ولم تتمكن من توقيفهم بسبب فرارهم الى جهة مجهولة.
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