لبنان

باسيل استقبل سفيري هولندا وسوريا ووفد صرخة المودعين

Lebanon 24
06-12-2021 | 10:10
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 استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، سفير هولندا هانز بيتر فان دير وود وعرض معه للتطورات السياسية، وجرى التشديد على أهمية عودة النازحين السوريين الى بلادهم.
 
والتقى باسيل وفدا من "جمعية صرخة المودعين"، وجرى استعراض الصيغ المطروحة للكابيتال كونترول.
 
واكد باسيل "رفض أي تشريع لسرقة أموال المودعين وللعفو عمن ارتكب فضيحة التحويل المشبوه للأموال الى الخارج أو ترك لحاكمية مصرف لبنان استنسابية تحويلات مستقبلية".
 
وكان باسيل استقبل سابقا سفير سوريا علي عبد الكريم علي وجرى عرض للتطورات.
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