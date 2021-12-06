أُوقف بالجرم المشهود... هذا ما كان يفعله في برج حمود!

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة في المناطق التي تكثر فيها عمليات سرقة الدراجات الآلية، توصلّت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الى تحديد هوية أحد المشتبه بهم بتنفيذه هذه العمليات، ويدعى:م. د. (مواليد عام 1968، سوري الجنسيّة)بتاریخ 1-12-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى الدوريّات من توقيفه بالجرم المشهود في محلة برج حمود اثناء قيامه بسرقة دراجة آليّة -تم ضبطها-، وبتفتيشه عُثر بحوزته على أدوات يستخدمها في عمليات السرقة، وهاتف خليوي ومبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بسرقة الدراجات الالية منذ حوالى الشهر، وانه نفذ أكثر من /6/ عمليّات حيث يقوم ببيعها داخل الأراضي السورية، أو تفكيكها وبيع قطعها.سلمت الدراجة الآلية المسروقة إلى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.