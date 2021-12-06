لبنان

أُوقف بالجرم المشهود... هذا ما كان يفعله في برج حمود!

Lebanon 24
06-12-2021 | 10:00
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة في المناطق التي تكثر فيها عمليات سرقة الدراجات الآلية، توصلّت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الى تحديد هوية أحد المشتبه بهم بتنفيذه هذه العمليات، ويدعى:

م. د. (مواليد عام 1968، سوري الجنسيّة)
 بتاریخ 1-12-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى الدوريّات من توقيفه بالجرم المشهود في محلة برج حمود اثناء قيامه بسرقة دراجة آليّة -تم ضبطها-، وبتفتيشه عُثر بحوزته على أدوات يستخدمها في عمليات السرقة، وهاتف خليوي ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بسرقة الدراجات الالية منذ حوالى الشهر، وانه نفذ أكثر من /6/ عمليّات حيث يقوم ببيعها داخل الأراضي السورية، أو تفكيكها وبيع قطعها.

سلمت الدراجة الآلية المسروقة إلى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.
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