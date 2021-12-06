لبنان

الجميّل: ما يحصل مع البيطار خطير جداً بالنسبة لكل العدالة

Lebanon 24
06-12-2021 | 10:22
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رأى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل أن "تحالف المافيا والميليشيا ارتكب جرائم بحق الشعب اللبناني، وهي تسليم سيادة الدولة والخضوع لارادة السلاح وارتكاب جرائم مالية متكررة من خلال هدر الاموال والفساد والموازنات الوهمية وانفجار مرفأ بيروت".
 
وأشار الجميّل خلال مؤتمر صحافي إلى أن "ما يحصل مع المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار خطير جداً بالنسبة لكل العدالة، واذا استطاعوا أن ينالوا منه ستكون رسالة لكل القضاء في لبنان".
 
واعتبر أنه "في هذه المرحلة المفصلية، نحن أمام تحدٍّ مصيري لأنه سيحدّد ما سيكون عليه لبنان في السنوات المقبلة، وبالتالي علينا أن نكون واعين لحجم المسؤولية الملقاة علينا".
 
وقال الجميّل: "ما شهدناه في الاسابيع الماضية وسنشهده في الايام المقبلة هو محاولة المافيا والميليشيا الهروب من المسؤولية والمحاسبة، فمن تعطيل الحكومة والقضاء الى أزمة وزير الاعلام حتى افقار الناس المتعمّد هدفه ألا تخضع الميليشيا والمافيا للمحاسبة".
 
وأضاف: "اللبنانيون يتعرضون لجريمة منظمة، ونحن كحزب لبناني هاجسنا الوحيد الدفاع عن لبنان وسيادته واستقلاله وكرامة شعبه، ولا نقبل أن يتحكم أيّ كان بحياتنا، ونرفض أي سلاح خارج إطار الدولة، ولا سيادة من دون تغيير ومحاسبة كل مَن أوصلنا الى هنا".
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