لبنان

تعميم من وزير السياحة الى المؤسسات للالتزام بالتدابير والاجراءات الوقائية للحد من الفيروس

Lebanon 24
06-12-2021 | 10:35
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 صدر عن وزير السياحة المهندس وليد نصار، التعميم رقم 33، طلب بموجبه من كل المؤسسات السياحية على أنواعها المختلفة وجوب الالتزام بالاجراءات والتدابير الوقائية كافة التي تحد من انتشار فيروس كورونا.
 
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