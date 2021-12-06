تعميم من وزير السياحة الى المؤسسات للالتزام بالتدابير والاجراءات الوقائية للحد من الفيروس

صدر عن وزير السياحة المهندس وليد نصار، التعميم رقم 33، طلب بموجبه من كل المؤسسات السياحية على أنواعها المختلفة وجوب الالتزام بالاجراءات والتدابير الوقائية كافة التي تحد من انتشار فيروس كورونا.