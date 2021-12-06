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لبنان
قائد الجيش يلتقي سفير فلسطين في لبنان
Lebanon 24
06-12-2021
|
11:08
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير فلسطين في لبنان السيد أشرف دبور وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة.
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