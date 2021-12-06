لبنان

معطيات هامّة عن السحوبات من المصارف.. ما جديدها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-12-2021 | 11:11
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قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية ستخضع للتعديل في حال تم إقرار اقتراح قانون "الكابيتال كونترول"، مشيرة إلى أنّ "المصارف ستعمد إلى تطبيق إجراءات جديدة مرتبطة بتلك السحوبات شرط تأمين النّقد اللازم لها".
 

وأوضحت المصادر أنّ "الكابيتال كونترول" سيشمل مختلف الحسابات مهما كان حجمها، وهذا الأمر سيتبين بشكل واضح في حال أقرّ القانون. 
 

وحالياً، فإنّ سقوف السحوبات بالليرة ما زالت مختلفة بين مصرف وآخر. 
 

وقد لوحظ مؤخرا أنّ أغلب المؤسسات المصرفية باتت تسمحُ للمواطنين بسحب مبالغ تتجاوز الـ5 مليون ليرة شهرياً بعدما كان هذا الرقم يتحدّد بين 3 و 4 مليون سابقاً.

لبنان

خاص

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