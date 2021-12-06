لبنان

بعثة من صندوق النقد وصلت إلى بيروت.. ولقاء غداً مع ميقاتي

Lebanon 24
06-12-2021 | 11:30
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وصلت الى لبنان بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد للبعثة أرنستو راميريز، الذي سيتسلم مهامه في أوائل العام المقبل خلفاً لمارتن سيريسولا. 
 
وستلتقي البعثة عند التاسعة من صباح غد الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، في مستهل زيارة تستمر عدة أيام، تجري خلالها سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين ومع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق، كما تجري جولة أفق على كل المواضيع والاستراتيجيات التي ينطلق منها فريق العمل والتي يمكن أن يبنى عليها في أوائل السنة المقبلة، عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان.
 
وقال رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي "إن الحكومة اللبنانية تعمل بجدية على هذا البرنامج وقد قطعت أشواطاً في هذا المجال، علما أن الصندوق كان أكد في  مناسبات عدة  استعداده لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية".
 
 
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