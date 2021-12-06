لبنان

الفرزلي: حرمان بلدات لالا وبعلول وجب حنين والجوار من الكهرباء عدوان على الكرامة

Lebanon 24
06-12-2021 | 11:37
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قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في بيان: "بعد أن استنفدنا كل جهد وهدرنا الطاقات هباء، ومضغنا الحوارات تارة بالصمت وطورا بالصبر، وجدنا هناك في مكان ما اما عماء او تعمية مقصودة لتعميم التعتيم وقفز على حبال التوتر العالي للتوتير والشحن الغريزي بدل النور ونحن اهل النور".
 
أضاف: "لذا، لا بد من اسماع من يريد او لا يريد أن يسمع، وبالصوت العالي، ان حرمان بلدات لالا وبعلول وعاصمة القضاء جب حنين والجوار من التيار الكهربائي لم يعد مجرد تقنين بالمسوغات المعروفة بقدر ما تحول الى عدوان، نعم عدوان، على الكرامة ونحن لسنا من الذين يرضخون لمهانة او افتئات على الحقوق، فحذار ثم حذار من استمرار هذه الملهاة الظلامية الظالمة، فأهلنا اهل شرف وكرامة وعنفوان يأبون الضيم وقادرون على رفع القهر ولا تنقصهم شجاعة المبادرة، فكفى تسويفا وتصنيفا للناس، وكفى صبيانيات لا مقام لها في محاضر الرجال. قلنا كفى".
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