لبنان

جرائمُهم خطيرة.. "المخابرات" توقف مطلوبين في الشويفات والليلكي

Lebanon 24
06-12-2021 | 11:48
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكفاءات المطلوب (أ.ك) لارتكابه جرائم: ممارسة أعمال السحر والشعوذة، والنصب والاحتيال، وابتزاز الفتيات وتسهيل الدعارة، وضبطت في حوزته مواد ومعدات تستخدم في أعمال الشعوذة ومبالغ مالية.
 
وفي منطقة صحراء الشويفات، أوقفت دورية من المديرية المذكورة المطلوب (ط.ز) لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ مختلفة وإصابة أحد الأشخاص، والقيام بأعمال الربا، وضبط فيحوزته مسدس حربي. 
 
كما أوقفت دورية أخرى في منطقة الليلكي كلا من: (ع.ز) و (ح.ح) لارتكابهما جرائم: تأليف عصابة مسلحة مع آخرين بهدف تحصيل الأموال وفرض الخوات، وافتعال المشكلات، والتعدي على المواطنين ومحطات المحروقات، ومحاولة خطف أشخاص، ونقل الأسلحة والذخائر، إضافة إلى إطلاق النار في أماكن وتواريخ مختلفة. 
 
وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص". 
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