توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش وجامعة الحكمة تتضمن تسهيلات خاصة

تم توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش وجامعة الحكمة، قبل ظهر اليوم، في قيادة الجيش - اليرزة، تتضمن تسهيلات خاصة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلات العسكريين الشهداء.ووقع الاتفاقية عن الجيش قائده العماد جوزاف عون وعن الجامعة رئيستها البروفسورة لارا كرم البستاني، بحضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة.عونوأكد عون "تقديره لرئيسة الجامعة ومبادرتها"، مشددا على أن "مبادرات كهذه من شأنها تخفيف أعباء التعليم على العسكريين، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان"، لافتا إلى أن "تشجيع القيادة للضباط والعسكريين لمتابعة تحصيلهم العلمي ينطلق من إيمانها بأن العلم وحده كفيل برفع مستوى الفرد وتقدم المجتمع في ميادين الحياة".البستانيمن جهتها، أكدت البستاني أن "الجامعة تثمن عاليا جهود الجيش والعسكريين في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي في لبنان، وتضع على رأس أولوياتها التعاون مع المؤسسة العسكرية".