بيانٌ من "متعاقدي الأساسي".. هل أُعلن الإضراب المفتوح؟

نفت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ببيان، "ما يتداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن أنها أعلنت الإضراب المفتوح بدءا من اليوم"، موضحة أن "بعض الأفراد عمد اليوم إلى إعلان الإضراب في بعض المدارس الرسمية، ولم تلق دعوته الإيجابية في ذلك، فعمد إلى إصدار بيان باسم لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي".وأشارت إلى أن "هذا الأمر يتنافى مع العمل النقابي ولا يتوافق مع الأسلوب في التخاطب التربوي"، معتبرة أن "هذا العمل إن دل على شيء، إنما يدل على أنها محاولة لاستغلال نجاح لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي، لكن التقنع خلف اسمها لممارسة دور لا يخدم المتعاقدين والمدارس، إنما هدفه إقفال المدارس".وطلبت من "وسائل الإعلام تصحيح الخبر، لما فيه من مصلحة للأهل والطلاب والأساتذة المتعاقدين".