ثمن البنزين سيتراجع غداً.. كيف سيكون السعر الجديد؟

من المنتظر أن يصدر يوم غدٍ الثلاثاء جدولٌ جديد لأسعار المحروقات، في وقتٍ تشير توقعات أوساط قطاع النفط إلى أن التسعيرة قد تشهدُ تراجعاً كبيراً.



وفي ما خصّ البنزين، فإنّ جزء الـ10% من الصفيحة يجري تسعيره على أساس السوق الموازية وهذا أمرٌ بات معتمداً بشكل دائم. فعلى الجدول السابق، فإن دولار السوق الموازية احتسب على 23600 ليرة لبنانية، إلا أنه المتوقع أن يتم احتسابه في جدول الغد على أساس 23 ألف ليرة أو أقل، ومن الممكن أن يصل السعر إلى 23250 ليرة لبنانية.

وبذلك، فإنّ قيمة الـ10% التي ستسعر على أساس دولار السوق الموازية ستتراجع حُكماً، في حين أنّه مصرف لبنان قد يبادر إلى تسعير قيمة الـ90% من صفيحة البنزين على سعر 20400 ليرة، ومن الممكن أن يتم تخفيض هذا السعر أيضاً.



وانطلاقاً من هذه المُعطيات، يتبيّن أن سعر البنزين قد ينخفض تبعاً لتراجع الدولار أولاً وانخفاض أسعار النفط عالمياً. ووفقاً للتقديرات، فإن صفيحة البنزين قد تسجل تراجعاً يفوق الـ20 ألف ليرة، أما سعر المازوت فقد يتراجع بنحو 15 ألف ليرة أو أكثر.



بدوره، قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" إنّ "جدول المحروقات سيصدر يوم غدٍ بشكل مؤكد"، مشيراً إلى أن "التراجعات ستظهر يوم غد على التسعيرة الخاصة بالمحروقات، سواء البنزين أو المازوت".



وطالب أبو شقرا وزير الطاقة وليد فياض بإنصاف أصحاب محطات المحروقات والموزعين في جداول التسعير، لأنهم يتحمّلون ما يتحمّلون من فارق الأسعار.



وأعرب أبو شقرا عن أمله في أن تساهم الأجواء الإيجابية بين لبنان والسعودية في إضفاء بعض التغيرات على واقع المواطنين في ظل الأزمات المتلاحقة.