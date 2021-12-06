عشر حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 797 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 679625.

كما وسجل لبنان عشر حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8785.