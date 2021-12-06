لبنان

الجيش يتسلم مساعدات غذائية وجرعات من لقاح "فايزر" من قطر وفرنسا

Lebanon 24
06-12-2021 | 13:51
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أعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر" أنها "تسلمت في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت 70 طنا من المواد الغذائية مقدمة هبة من دولة قطر إليه". 
 
كذلك، تسلم الجيش 76000 جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لـ"كورونا"، مقدمة هبة من الجمهورية الفرنسية إليه.
 
 
 
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