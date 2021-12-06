الدفاع المدني أخمد حريقاً في بلدة بيت الحاج العكارية

إندلع حريق في بلدة بيت الحاج إلتهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة، وامتد بفعل الرياح ليطال أشجاراً حرجية وأخرى مثمرة مختلفة.



وسارعت عناصر الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي الى مكان الحريق وعملت على تطويقه والسيطرة عليه وإخماده، قبل امتداده الى الأراضي المجاورة والمشجرة، ثم جرى العمل على تبريد المساحة التي احترقت خوفاً من إشتعالها مجدداً.