لبنان

البطريرك الراعي يعود الليلة الى لبنان

Lebanon 24
06-12-2021 | 11:55
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يعود البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي، الليلة إلى لبنان، وذلك بعد زيارة قام بها إلى قبرص التي زارها البابا فرنسيس قبل أيام. 
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