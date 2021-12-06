سيارة إسعاف تتعرض لحادث سير في مرياطة

تعرّضت سيارة إسعاف تابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة لحادث سير على طريق عام بلدة مرياطة، وذلك أثناء نقل حالة طارئة.

وعملت فرق الإسعاف على نقل المصابين إلى المستشفيات، وتبيّن أن هناك طفلاً بينهم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".