لبنان

سيارة إسعاف تتعرض لحادث سير في مرياطة

Lebanon 24
06-12-2021 | 16:13
A-
A+
Doc-P-894222-637744293525226993.jpg
Doc-P-894222-637744293525226993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّضت سيارة إسعاف تابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة لحادث سير على طريق عام بلدة مرياطة، وذلك أثناء نقل حالة طارئة.
وعملت فرق الإسعاف على نقل المصابين إلى المستشفيات، وتبيّن أن هناك طفلاً بينهم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24". 
 
مواضيع ذات صلة
تنشغل دوائر لبنانية بتتبع الآلية التنفيذية للمبادرة الفرنسية - السعودية تجاه لبنان، ومدى انعكاسات التجاذبات الإقليمية والدولية عليها
lebanon 24
07/12/2021 00:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام الرميلة مرياطة (التحكم المروري)
lebanon 24
07/12/2021 00:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مياومو "كهرباء لبنان": دوائر البقاع الـ8 ستتوقف عن العمل اذا لم يتم التجاوب مع المطالب
lebanon 24
07/12/2021 00:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عشر حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
lebanon 24
07/12/2021 00:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24

مرياطة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2021-12-06
16:43 | 2021-12-06
15:55 | 2021-12-06
15:29 | 2021-12-06
15:11 | 2021-12-06
14:25 | 2021-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website