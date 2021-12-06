لبنان

أبو الحسن: المطلوب الا يتعطل مجلس الوزراء

Lebanon 24
06-12-2021 | 16:43
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أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن المهم أن تشق المبادرة السعودية – الفرنسية طريقها حتى النهاية، وتستعيد العلاقات اللبنانية – العربية صحتها وتعود الى طبيعتها، معتبراً أن "خطوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كبيرة ومقدرة من جميع القوى السيادية والشعب اللبناني".
وقال أبو الحسن في تصريح لـ"الأنباء الكويتية" إن "المطلوب الا يتعطل مجلس الوزراء"، وأردف: "نطالب بانعقاد هذا المجلس اليوم قبل الغد، بعيدا عن الشروط التعجيزية والتعطيلية".
ودعا أبو الحسن الى أن يكون هناك فصل بين السلطات، والسير في التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومقاربة الهموم المعيشية للمواطن اللبناني، خصوصا في ظل ما نعيشه.
وعما إذا كانت استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي فتحت باب انعقاد جلسات الحكومة، قال أبو الحسن ان "تصريح الوزير قرداحي لم يعطل جلسات الحكومة، بل ان التعطيل هو من قبل فريق الممانعة، وبهدف كف يد المحقق العدلي طارق البيطار عن ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت، والمطلوب بهذا الموضوع، اما ابعاد البيطار، أو تعطيل الحكومة، وهذا أمر لا نوافق عليه".
وشدد على ان ملف المرفأ يجب ان يسلك طريقه حتى النهاية لجلاء الحقيقة، بعيدا عن أي شروط.
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