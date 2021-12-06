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Lebanon 24
06-12-2021 | 17:02
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تنشغل دوائر لبنانية بتتبع الآلية التنفيذية للمبادرة الفرنسية - السعودية تجاه لبنان، ومدى انعكاسات التجاذبات الإقليمية والدولية عليها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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