أين ذهبت مياه العاصمة؟

طالبت جهات أهلية بيروتية هيئات الرقابة، لا سيما التفتيش المركزي بالتدخل لمعرفة أين تذهب مياه العاصمة، ويحرم منها المشتركون، أو تباع لهم بعد ذلك بالوسائل المعروفة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)