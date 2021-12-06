لبنان

جلسة تشريعية اليوم

Lebanon 24
06-12-2021 | 18:13
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يعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية اليوم، وعلى جدول أعمالها عدة قوانين مهمّة وأساسية، منها ما يتعلق، بتمويل البطاقة التمويلية، ومنها ما يتعلق بتمديد العمل ببعض القوانين ومنها ما يتعلق بحقوق متضررين من انفجار التليل، ومنها ما يتعلق بالصحافيين.
(اللواء)
المصدر: اللواء
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