لبنان

رسالة روسية للحريري

Lebanon 24
06-12-2021 | 22:36
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كتبت" الاخبار": تبدي موسكو اهتماماً بما سُرّب عن قرار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عدم خوض الانتخابات النيابية المقبلة. وعلمت "الأخبار" أن مسؤولين روس حمّلوا مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان رسالة بضرورة إعادة النظر في هذا القرار. وقد زار شعبان الحريري في الإمارات وأكّد له أن روسيا تتمنّى عدم خروجه من الحياة السياسية وانسحابه بالكامل، وأن هناك حرصاً لدى موسكو على معرفة خلفيات هذا القرار.
قراره عدم خوض الانتخابات يعود لأسباب كثيرة، أهمها اعتقاده بأنها لن تحصل أبداً، إلى جانب أنه ليس مستعداً للتحالف مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وقد أبلغ الحريري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه لن يمنع أنصاره من التصويت للأخير، لكنه لن يخوض الانتخابات ضمن تحالف واسع، مشيراً إلى أن الجمهور القريب منه سيكون أقرب الى من يتفاعل معه الحريري سياسياً.
(الأخبار)
المصدر: الاخبار
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