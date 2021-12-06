لبنان

قائد الجيش يطالب بالدعم المالي لكل الاسلاك

Lebanon 24
06-12-2021 | 22:42
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كتبت" الاخبار": نفت مصادر في قوى الأمن الداخلي أن تكون في أجواء الاتصالات التي يجريها قائد الجيش العماد جوزيف عون مع واشنطن وعواصم أوروبية وعربية لتمويل صندوق دعم لرواتب العسكريين.
وأكّدت المصادر أن مندوبين من قوى الأمن حضروا اجتماعاً واحداً في السفارة الأميركية، في حضور ملحقين عسكريين من دول عدة وممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية، جرى خلاله عرض الحاجات المالية واللوجستية لمختلف الأجهزة. لكن قيادة قوى الأمن غابت عن أي اجتماعات أخرى، ولم تطّلع على نتائج اتصالات قائد الجيش. ما يصلها من معطيات يركّز على فكرة واحدة، وهي أن عون يطرح أمام الجهات المموّلة ضرورة عدم حصر الدعم المالي بالجيش وحده، بل مساعدة كل القوى العسكرية وإدارات أخرى.
(الأخبار)
المصدر: الاخبار
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