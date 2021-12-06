لبنان

جلسة تشريعية اليوم وبري يجدّد رفض الصفقات

Lebanon 24
06-12-2021 | 22:58
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كتبت" نداء الوطن":تتجه الأنظار نحو قصر الأونيسكو اليوم، وما يمكن أن تخلص إليه جلسة مجلس النواب التشريعية المقررة ظهراً من جدول أعمال مؤلف من 36 إقتراحاً غالبيتها العظمى بصيغة المعجل المكرر التي سيكون مصيرها الإحالة إلى اللجان المختصة لمزيد من الدرس.
وما نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، حسم كذلك وبشكل قطعي، عدم صحة ما كان يروج له حول وجود مقايضة أو صفقة أو تسوية أو مساومة يجري تحضيرها بين الملفات العالقة، وهو ما سبق وأشارت إليه منذ أيام "نداء الوطن"، ويؤكد الخفة وربما الجهل لدى البعض بآلية عمل مجلس النواب.
(نداء الوطن)
المصدر: نداء الوطن
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