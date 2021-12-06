جديد الدولار الطالبي

كتبت فاتن الحاج في الأخبار:

لم تدرج الصيغة النهائية المعدّلة في لجنة التربية النيابية لتجديد قانون الدولار الطالبي على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، لكنها ستطرح في الجلسة باعتبارها صيغة توفيقية بين اقتراحَي قانونين سبق أن وضعا على الجدول: الأول تقدمت به جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج وتبنّاه كل من النواب: إيهاب حمادة، إبراهيم الموسوي وبلال عبد الله، والثاني تقدمت به الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية وتبنّاه النواب: إبراهيم عازار، محمد خواجة وفادي علامة.اقتراح القانون المعدّل «غير الرسمي» الذي سيطرح اليوم أعدّ في لجنة نيابية مصغرة منبثقة عن لجنة التربية، وأقرّته معظم الكتل السياسية (حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر، تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي). وهو ينصّ على إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 ــــ 2021، على أن تطبّق أحكام هذا القانون لمرة واحدة في كل سنة من السنوات الدراسية لكل طالب من الطلاب المسجلين قبل العام المذكور ولغاية تخرجهم الجامعي، على أن لا يتجاوز مجموع سنوات الاستفادة من هذه المبالغ عدد السنوات المقررة لاختصاص واحد. ويفهم بسنوات الاختصاص الواحد، السنوات الدراسية المقررة لمراحل الاختصاص المحددة بالاستناد إلى أنظمة كل من مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية. كذلك يفرض الاقتراح بنداً جزائياً على المصارف، بحيث تطبق على المصرف الممتنع عن تنفيذ أحكام القانون العقوبات المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات.