بعد الإشتباكات المسلحة ليلاً... كيف هو الوضع في بعلبك اليوم؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه يخيم هدوء حذر على مدينة بعلبك بالبقاع بعد تدّخل الجيش لضبط الوضع بعد اشتباكات عنيفة تم فيها اطلاق نار كثيف وقذائف باتجاه شركة الكهرباء في بعلبك بسبب انقطاع الكهرباء عن حي الشراونة حيث تطور الامر الى خلاف وتبادل اطلاق نار بين ال جعفر وال زعيتر.ويقوم الجيش بتسيير دوريات له في المنطقة.