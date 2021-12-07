لبنان

دخل منزلهما واعتدى عليهما بفراعة... هذا ما حصل في منطقة المنكوبين

Lebanon 24
07-12-2021 | 00:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن دخول شخص مجهول الى احد المنازل في منطقة المنكوبين في طرابلس وتعرض بفراعة على رأس الاب والابن، فتم نقلهما الى مستشفى حكومي، ووصفت حالة الاب بالحرجة.
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طرابلس

المنكوبين

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