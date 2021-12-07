عبدالله: بين الشعبويّة وبازار المقايضات السياسية "ضاع الكابيتال كونترول"

غرّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر "تويتر" قائلاً: "بين الشعبوية في المواقف الإنتخابية وبين بازار المقايضات السياسية حول مختلف الملفات الساخنة وبين الالتزام الوطني والانساني والحقيقي الثابت بحماية حقوق المودعين إضافة لضرورة تلبية شروط صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، ضاع الكابيتال كونترول، وأصبح لقيطاً، فتبرأ الجميع منه".