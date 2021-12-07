لبنان

نمط جديد لمواجهة حزب الله

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-12-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-894314-637744628060527194.jpg
Doc-P-894314-637744628060527194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يعمل خصوم حزب الله، على عكس الانماط الانتخابية التقليدية، على زيادة عدد المرشحين واللوائح في مناطق نفوذ الحزب، من اجل اشاعة حراك سياسي جدي على الساحة الشيعية.

وتقول مصادر مطلعة "إن هذا الاسلوب يهدف الى تفعيل حضور بعض الشخصيات المعارضة، خصوصا ان الخرق يبدو صعبا وعليه فإن الخيار البديل هو اظهار حجم التأييد الشعبي للمرشحين المعارضين لسياسات "الثنائي الشيعي".

وتعتبر المصادر "أن هذه السياسة ستؤدي ايضا الى تقليل نسبة المشاركة في الاقتراع، إذ ان انصار حزب الله سيعتبرون ان لا معركة حقيقية في دوائرهم، وبالتالي فسيحجمون عن الحضور الى مراكز الاقتراع".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:46 | 2021-12-07
03:45 | 2021-12-07
03:30 | 2021-12-07
03:15 | 2021-12-07
03:07 | 2021-12-07
03:00 | 2021-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website