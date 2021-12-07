نمط جديد لمواجهة حزب الله

يعمل خصوم حزب الله، على عكس الانماط الانتخابية التقليدية، على زيادة عدد المرشحين واللوائح في مناطق نفوذ الحزب، من اجل اشاعة حراك سياسي جدي على الساحة الشيعية.

وتقول مصادر مطلعة "إن هذا الاسلوب يهدف الى تفعيل حضور بعض الشخصيات المعارضة، خصوصا ان الخرق يبدو صعبا وعليه فإن الخيار البديل هو اظهار حجم التأييد الشعبي للمرشحين المعارضين لسياسات "الثنائي الشيعي".

وتعتبر المصادر "أن هذه السياسة ستؤدي ايضا الى تقليل نسبة المشاركة في الاقتراع، إذ ان انصار حزب الله سيعتبرون ان لا معركة حقيقية في دوائرهم، وبالتالي فسيحجمون عن الحضور الى مراكز الاقتراع".