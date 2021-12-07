لبنان

"جريمة بحق اللبنانيين"...هذا ما اعلنه "برو" عن الدولار الجمركي!

Lebanon 24
07-12-2021 | 01:23
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أكد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو لصوت لبنان 100.3-100.5 أن "مشروع قانون الكابيتال كونترول يحمي المصارف وليس الناس والمودعين، وما يجري يشير الى عدم مسؤولية الأحزاب وعدم وعيها لحجم الكارثة".
ولفت الى أن أرقام إرتفاع الأسعار غير مسبوقة في العالم، مشيراً الى أن الغذاء وحده إرتفع أكثر من 2067% خلال سنتين، معتبراً أن الجريمة بحق الشعب
مستمرة.
ورأى أن مجلس النواب غاب سنتين عن العمل ليعود لخدمة المصارف وتكريس سيطرتها على أموال الناس.
وأكد برّو اللجوء الى الطعن بأي قانون يصدر لا يحمي المستهلك، وقال:" لن نسكت وسنلجأ الى الهيئات الدولية من أجل الوقوف في وجه أي قانون يضرب حماية
المستهلكين".
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