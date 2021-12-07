أجواء شتويّة تغمر لبنان.. الثلوج ستنهمر في هذا اليوم

أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية "Lari" عن احتمال تساقط الثلوج مساء الأربعاء وصباح الخميس على ارتفاع 1400 متر.

وطالبت المصلحة المواطنين بالانتباه عند سلوك طريق ضهر البيدر وترشيش، داعية الأجهزة المعنية بجرف الثلوج الى الجهوزية التامة.