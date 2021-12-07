هذا ما يريده المغتربون

طلب نائب حالي ينتمي إلى كتلة مسيحية، في عشاء أقيم في مونتريال على شرفه، وحضره 580 شخصًا، من مؤيدي طرح الدائرة الـ 16 أن يرفعوا أيديهم، فلم يرفع أحد يده، ولكن عندما طلب من مؤيدي مشاركة المغتربين في إنتخاب نوابهم الـ 128، رفع جميع من كانوا في العشاء أيديهم.

وعندها إعتبر النائب المشار إليه أن هذا التصويت غير الرسمي هو بمثابة عيّنة عمّا يريده المغتربون، ودعا المجلس الدستوري إلى أن يأخذ في الإعتبار هذا "التصويت – العيّنة"، على محمل الجدّ عندما يبدأ النظر في الطعن الذي تقدّم به نواب من كتلة "لبنان القوي" حول التعديلات التي أقرّها مجلس النواب على قانون الإنتخاب.