لبنان

منطقة لبنانية من دون إنترنت.. والمواطنون يرفعون الصّوت

Lebanon 24
07-12-2021 | 01:48
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شكا أهالي منطقة حاصبيا من الانقطاع شبه المتواصل لخدمة الانترنت وإرسال شركة "تاتش"، ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين.
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