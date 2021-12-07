لبنان

الباركينغ بـ20 ألف!

Lebanon 24
07-12-2021 | 03:45
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شكا عدد من زوار منطقة في المتن تعج بالمطاعم والمقاهي، من إرتفاع كلفة بدل ركن السيارة في أحد أكبر المواقف المحيطة بالمطاعم، فبعدما كانت الكلفة 10 آلأف ليرة قبل أسبوع، ارتفعت الى 20 ألف ليرة مساء أمس، متساءلين عن السبب الذي يدعو الى هذا الامر وإن كانت هناك جهة رسمية ما تراقب الأسعار، علما أن لا مكان آخر لركن السيارات في هذا الشارع.
المصدر: لبنان 24

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