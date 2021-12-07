نائب "لبنان القوي" يتطرّق إلى ملف سلاح "حزب الله".. هذا ما قاله

شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون على "ضرورة أن تجتمع الحكومة انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، ووجوب عدم ربط العمل الحكومي بالأمور القضائية".وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، أوضح عون أن "تكتل لبنان القوي مستعد لتأمين نصاب أي جلسة عامة تخصص لبحث إحالة محاكمة الرؤساء والوزراء إلى المجلس الأعلى لكن ذلك لن يعني أنه سيصوت عكس قناعاته".ورداً على سؤال، أشار الى أن لا قدرة للبنان على حل موضوع سلاح "حزب الله" ما دامت الدول الكبرى والاقليمية لم تجد له حلولا".