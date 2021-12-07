آسيّا لا تعرف معنى العملة المزيفة...لكنها تروّج الدولارات المزوّرة!

بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٢١، إتصلت المدعوة فاطمة.م بفصيلة البسطة في قوى الأمن الداخلي وأعلمتها أنها تملك محلاً للألبسة النسائية في محلة البسطة الفوقا- شارع الأوزاعي، وأنه توجد في محلها فتاة سورية تُدعى آسيّا.م عرضت عليها مبلغاً وقدره سبعون دولاراً أميركياً من فئة العشرين وهو مزيّف، وأن الفتاة المذكورة تدخل محلها للمرة الثانية.حضرت دورية من الفصيلة المذكورة واصطحبت الفتاة، ولدى التحقيق معها أفادت أنها دخلت الى محل المدعوة فاطمة.م حيث اشترت ثلاث قطع من الألبسة وأعطتها ورقة من فئة العشرين دولاراً، وعندما عرضت عليها ورقتين من نفس الفئة لصرفها لها، أخذتهما منها واتصلت بالفصيلة، مضيفةً بأنها تعلم أن أوراق العشرين دولاراً مزيفة، وقد حاولت صرفها من صاحبة المحل، وأنه قبل يومين دخلت المحل عينه واشترت بواسطة عملة من فئة العشرين دولاراً، وكانت صاحبة المحل تعيد لها المبلغ المتبقي بالعملة اللبنانية.كما أفادت أن المتّهم مازن.ب(لبناني) هو من زوّدها بخمس أوراق من فئة العشرين دولاراً لصرفها مقابل عمولة، وأنها صرفت إثنتين منها في المحل المشار اليه.وأمام قاضي التحقيق في بيروت، إعترفت آسيّا بأن المتّهم مازن أعطاها خمس أوراق من فئة العشرين دولاراً وأعلمها بأنها مزيفة، وطلب منها تصريفها في محلات تديرها إمرأة لعدم افتضاح الأمر، وأنها اشترت بورقتين منها وقامت صاحبة المحل بردّ الباقي منهما بالعملة اللبنانية، وأنه لدى محاولتها صرف الدولارات المزيفة مرة ثانية تم توقيفها.وفي الجلسة المنعقدة أمام محكمة الجنايات في بيروت بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢١، اعترفت آسيّا بترويج عملة مزيفة، مضيفةً أنها لا تعلم ما معنى عملة مزورة، وأن المتّهم مازن وعدها بإعطائها مبلغ عشرين ألف ليرة لبنانية مقابل تصريف كل ورقة من فئة العشرين دولاراً.هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد أصدرت حكماً بالإجماع قضى بتجريم المتّهمة آسيّا.م بجناية المادة ٤٤٣/٤٤٠ من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال بحقها مدة خمس سنوات، وبغرامة بقيمة مليون ليرة لبنانية، وتخفيض العقوبة الى ثلاث سنوات أشغال شاقة وغرامة مليون ليرة، على أن تُحسب لها مدة توقيفها الإحتياطي، كما قضى الحكم بتجريم المتّهم مازن.ب بجناية المادة نفسها، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدة خمسة عشر سنةً، وبتجريده من حقوقه المدنية، وبمصادرة وإتلاف العملة الأميركية المزيفة المضبوطة.