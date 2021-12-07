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لبنان
متروكة منذ انفجار 4 آب.. ماذا سيحل بحبوب القمح في مرفأ بيروت؟
Lebanon 24
07-12-2021
|
02:49
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أفادت وزارتا الاقتصاد والبيئة في بيان، أنه "بناء على توصيات اللجنة العلمية المكلفة وضع حلول لمعالجة الحبوب الموجودة في مرفأ بيروت، التي تركت لاكثر من عام بعد انفجار المرفأ، فإن عملية التدوير قد بدأت من دون اي كلفة على الخزينة العامة معتمدة طريقتين هي التسميد (الكومبوست) وصناعة الحطب المكبوس للتدفئة، وذلك بالتعاون مع الشركة الفرنسية المكلفة معالجة ردميات الاهراءات وبلدية زحلة، وثلاثة معامل لبنانية متخصصة في تصنيع الحطب".
وجاء في البيان: "استلمت بلدية زحلة حتى تاريخه 511 طنا من الحبوب وبدأت المعالجة التي تستغرق 90 يوما لانتاج الكومبوست وتم تسليم معمل سولار نت في بكاسين 50 طنا وسيعمل على تحويلها إلى حطب مكبوس، كما تم تسليم معمل بريما فردي في شبطين كمية 980 طنا وسيتم تحويلها الى حطب مكبوس، اضافة الى تسليم معمل يامن للتجارة والمقاولات العامة في حمانا 1580 طنا وسيتم تحويلها الى حطب مكبوس".
ولفت الى ان "هذه الحبوب ليست صالحة للاستعمال البشري ولا كعلف للحيوانات، بل صالحة حصرا للاستعمال كسماد او حطب التدفئة كما هو مذكور أعلاه، حيث سيتم توزيع الكومبوست والحطب المكبوس بعد احتساب جزء منها لصالح بلدية زحلة والمعامل لتغطية كلفة معالجتها ومن ضمنها المحروقات".
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